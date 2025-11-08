Arkhe tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesi ve Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğunda düzenlenen Bienal Lefkoşa bu akşam Arabahmet Kültür Evi’nde yapılan açılış resepsiyonu ile başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Bienal kapsamında, Lefkoşa’nın farklı noktalarında bir ay boyunca “Merhamet” teması ile sanat eserleri ile sergiler, performanslar, söyleşiler ve konserler yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanında sanatçıların katıldığı etkinlikte, ARUCAD Modern Dans Bölümü “Gitme” adlı çağdaş dans gösterisini sahneledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Arkhe Direktörü Halil Duranay ve Bienal Lefkoşa Küratoryal ve Seçici Komite Başkanı Herve Matine tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, etkinlikte Filozof Kenan Gürsoy’un söyleşisi yer aldı.

-Harmancı

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, Bienal’in gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerlerini sundu.

Lefkoşa’nın binlerce yıllık kadim bir şehir olduğunu dile getiren Harmancı, şehrin katman katman tarih taşıdığını ve şehirde yapılan her etkinlikte bir hatıra zincirine bir halka daha eklendiğini kaydetti.

Projeye başvuran Kıbrıslı Rum sanatçıların Rum Kültür Bakanlığı tarafından baskı altına alındığını söyleyen Harmancı, bu durumun sanatın evrenselliğine ve ruhuna yakışmadığını vurguladı. Harmancı, 2027 yılında Bienal’in ortak bir noktaya getirilmesini diledi.

Ektinliğin teması olan “Merhamet” sözcüğüne değinen Harmancı, kelimenin Latince anlamının birlikte acı çekmek olduğunu vurguladı.

Gazze Bienali’nin, Lefkoşa Bienali’nin bir parçası olduğunu belirten Harmancı, Gazzeli sanatçıların eserlerinin Lefkoşa Pavyonu’nda yer aldığını söyledi. Harmancı, “Bu yüzyılın insanlık ayıbını, utancını sanatın gözünden görmeniz gerekiyor. 15 bin çocuğun katledildiği bir coğrafyadaki sanatçıları ayakta alkışlıyorum. Bugün burada eserlerinin yeniden üretilmiş olması onların sanat yoluyla direnişidir, sanat yoluyla barış çağrısıdır.“ dedi.

-Duranay

Arkhe Direktörü Halil Duranay da konuşmasında Bienal’in sürdürülebilir olması gerektiğini belirterek Lefkoşa şehrine yapılan tüm kültür sanat emeğini saygıyla andı.

Etkinliğe katkı koyanlara teşekkürlerini sunan Duranay, Lefkoşa’nın sadece Kuzey tarafında yapılacak olan bu etkinlik için zorluklar yaşadıklarını kaydetti. Duranay, sanatın birleştiriciliğine, özgürlüğüne ve sınır tanımazlığına vurgu yaparak, etkinlik kapsamında bir ay boyunca 140'tan fazla yerli ve uluslararası sanatçıyı ağırlayacaklarını söyledi.

-Matine

Bienal Lefkoşa Küratoryal ve Seçici Komite Başkanı Herve Matine ise bu etkinliğin “Merhamet” temasına vurgu yaparak, merhameti paylaşmanın önemine değindi.

Lefkoşa’nın bölünmüş ama derinden birlik bir şehir olduğunu söyleyen Matine, bu şehrin merhameti keşfetmek için çok uygun olduğunu kaydetti. Matine, Lefkoşa Bienali’nin sanatçı ve sanatsever arasında bir köprü olmasını diledi.

-Sergi mekanları ve ziyaret saatleri

Bienal boyunca, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, ARUCAD Artspace, Büyük Han, Bedesten, Bandabuliya, Tanzimat 54, Eski Fransız Kültür Derneği, Ermeni Kilisesi ve Arabahmet Kültür Evi, ziyaretçilerini “merhamet” temasını farklı disiplinlerde işleyen sanat eserleriyle karşılayacak.

Bienal sergi alanları, Salı–Perşembe 10.00–15.00, Cuma 10.00–19.00 ve Cumartesi 10.00–16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

ARUCAD Artspace ve Atatürk Kültür Merkezi, Cumartesi günleri 10.00–13.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi mekanları Pazar ve Pazartesi günleri kapalı olacak.

-Rehberli turlar

Bienal süresince her Cumartesi 10.30–14.30 saatleri arasında düzenlenecek rehberli turlar, ziyaretçilere sergi alanlarını ve kamusal yerleştirmeleri Türkçe ve İngilizce olarak tanıma fırsatı sunacak. Katılım ücretsiz olacak.

Bienal Lefkoşa kapsamında sergilere ilaveten gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimi şu şekilde:

"Arabahmet Kültür Evi’nde; 8 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Kerimcan Güleryüz’ün konuşması, 14 Kasım Cuma saat 19:00’da Meyda Yeğenoğlu ve Mahmut Mutman’ın konuşması, 29 Kasım Cumartesi saat 19.30’da Romance Piyano Galerisi Konseri.

ARKHE Açık Alan’nda; 8 Kasım Cumartesi saat 18.00 ve 10 Kasım Pazartesi saat 19.30’da Handan Ergiydiren Performansı.

Bandabuliya Sahnesi’nde; 12 Kasım Çarşamba, 19.00’da Espai Sombrero M104 Performansı, 19 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Myrrha Trio ve Hakkı Cengiz Performansı, 20 Kasım Perşembe saat 19.00’da Salvataro Catalvo Performansı, 26 Kasım Çarşamba saat 19.00’da Enigma Performansı, 27 Kasım Perşembe saat 19.00’da New Horizons Performansı.

Lefkeliler Meydanı’nda 11 Kasım Salı saat 19.30’da Arshid Azarine Trio Konseri.

Naci Talat Vakfı’nda 22 Kasım Cumartesi saat 19.30’da Gözdem İlkay Performansı.

Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nde 10-11 Kasım saat 15.00’te Melih Kıraç ve Kamola Rashidova Performansı."