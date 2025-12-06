Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, 8-11 Ocak 2026 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri öncesinde Ankara’da temaslarda bulundu.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, Özsoy, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TC Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Özel Kalem Müdürü Yunus Argan ve TRT Spor Müdürü Erhan Seven’i makamlarında ziyaret edip KTSYD adına birer plaket takdim etti.

Özsoy, ziyaretlerde ilgi ve destek gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.