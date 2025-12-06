Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy, 8-11 Ocak 2026 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri öncesinde Ankara’da temaslarda bulundu.

Ekran Resmi 2025 12 06 14.32.57

KTSYD’den verilen bilgiye göre, Özsoy, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TC Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Özel Kalem Müdürü Yunus Argan ve TRT Spor Müdürü Erhan Seven’i makamlarında ziyaret edip KTSYD adına birer plaket takdim etti.

Trafik denetimlerinde 18 sürücünün alkol tesiri altında olduğu tespit edildi
Trafik denetimlerinde 18 sürücünün alkol tesiri altında olduğu tespit edildi
İçeriği Görüntüle

Özsoy, ziyaretlerde ilgi ve destek gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.