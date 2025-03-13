Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Vedat Kaner Vakfı (VKF) arasında, bu yıl başkent Lefkoşa’da düzenlenecek olan Bienal Lefkoşa için, ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner’in imza koyduğu törene, Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Arkhe Yönetim Kurulu üyeleri ve LTB Kültür-Sanat Komisyonu üyeleri de katıldı.

-Harmancı: "Kültür-sanatın kalbi Lefkoşa’da bu kez bienal için atacak"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçen yıl düzenlenen Eklektik Manifest etkinliğinin ana sponsoru olan Vedat Kaner Vakfı ile iş birliklerini sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kültür-sanat alanında sürdürülebilirlik ve istikrarın kurumsal iş birlikleriyle sağlanabileceğine dikkat çeken Harmancı, "Geçtiğimiz yıl Vedat Kaner Vakfı’nın desteğiyle Eklektik Manifest’i gerçekleştirdik. Şimdi ise Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vedat Kaner Vakfı, Bienal Lefkoşa için bir araya geliyor. Başkent belediyesi ile ülkemizin en değerli oluşumlarından biri olan Vedat Kaner Vakfı, bir kez daha örnek teşkil edecek samimi bir iş birliğine imza atıyor." dedi.

-"Bienal’in hedefi: Yerel ve küresel sanatçılar arasında bağ kurmak"

Bienal Lefkoşa’nın amacına da değinen Harmancı, küresel ve yerel sanatçılar arasında güçlü bir bağ kurarak Lefkoşa’yı uluslararası sanat ortamıyla buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Bienale, yurt dışından sanatçılar, küratörler ve sanat profesyonellerinin katılacağını belirten Harmancı, "Bienal sadece sanatçılar için değil, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, iş dünyası, esnaf ve tüm yurttaşlarımız için de bir organizasyon olacak. Lefkoşa'nın tarihi dokusu, kültürel zenginliği, çok kültürlü mirası ve sanat üretim geleneği bienalin tematik çerçevesini şekillendirecek. Şehrimizin mimari zenginlikleri, yerel el sanatları ve kültürel katmanları, bienalin temel bileşenleri arasında yer alacak." dedi.

-"Bienal, şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirecek"

Bienal kapsamında sergilerin yanı sıra konferanslar, atölyeler, paneller, sanatçı söyleşileri ve performanslar gibi etkinlikler de düzenlenecek. Harmancı, katılımcı sürecin önümüzdeki hafta başlayacağını ve Bienal’e dair görüş ve önerilerin Merkez Lefkoşa’da açık çağrı ile alınacağını duyurdu. Bienalin müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar ve kamusal alanlara yayılacağını belirten Harmancı, bu etkinliğin şehri yaşayan bir sanat platformuna dönüştüreceğini ifade etti.

-"Bienal, Lefkoşa'nın kültürel zenginliğini uluslararası boyuta taşıyacak"

Bienalin kent arşivine ve kültürel belleğe kalıcı katkılar sunacağını vurgulayan Harmancı, bu kapsamda kataloglar, dijital arşivler ve belgesellerle etkinliğin kalıcılığını sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Bienal Lefkoşa’nın şehir ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını belirterek, "Kasım ayında esnafımız ve otellerimiz için ticari bir hareketlilik yaratacak, ekonomiyi canlandırıcı bir güç olacaktır." dedi.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Vedat Kaner Vakfı’nın Turizm Bakanlığı, Kültür Dairesi, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceğini belirterek, tüm paydaşların desteğiyle Bienal Lefkoşa’nın sanatsal gelişime önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Harmancı, Bienal Lefkoşa’nın ana sponsoru Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner ve yönetim kurulu üyelerine, Arkhe’ye, LTB Kültür-Sanat Komisyonu ve Kültür-Sanat Şubesi’ne, LTB yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.