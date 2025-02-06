: İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Tüzük” hazırlanmasıyla ilgili toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nda yer alan toplantıya Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve ona bağlı odalar, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Belediyeler Birliği ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzun zamandır süren tüzüğün hazırlanması yönündeki çalışmaların hızlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüzükle ülkedeki binalarda yapım ve kullanım safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, tüzükle “çıkabilecek yangının can ve mal kaybı olmadan söndürülmesini sağlamak için yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını düzenlemenin” de hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “çalışmaların biran önce tamamlanması ve konu tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan en erken bir zamanda geçirilip yürürlüğe konmasının arzulandığı da ifade edildi.