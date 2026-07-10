Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Türk Dünyasında Dijital Medya, Ekonomi ve Eğitim Vizyonu” Uluslararası Forumuna katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da 17 Temmuz Cuma günü 10.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek forumda, Türkiye ve KKTC’den alanında uzman konuşmacılar bir araya gelecek.

Yüksek katılımlı vizyon konuşmasıyla foruma hitap edecek olan Binali Yıldırım’ın, Türk dünyasında dijital medya, ekonomi ve eğitim alanlarında ortak vizyon, iş birliği imkanları ve geleceğe yönelik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek forumun, akademisyenleri, medya temsilcilerini, kamu yöneticilerini ve ilgili paydaşları aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor.

Etkinlik, 17 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirilecek. Katılım durumunun organizasyon komitesine önceden bildirilmesi istendi.