Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’deki temasları kapsamında, ilk etabı tamamlanarak kullanıma açılan Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri’nde incelemede bulundu.

Kalkanlı’da yer alan tesislerdeki incelemeye, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP bölge milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, bürokratlarla kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a incelemede TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik etti.

Yetkililerden tesis hakkında bilgi alan heyet, Cypfruvex çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Cypfruvex fabrikasında 7 bin 661 metrekarelik alana kurulan projede, toplam 5 bin ton kapasiteli 6 donmuş hava deposu, 10 bin ton kapasiteli 12 soğuk hava deposu, iki şok odası ve güneş enerjisi sistemi bulunuyor.

Yılmaz, Güzelyurt yeni belediye binasını da ziyaret edecek.