Binboğa Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LPG Üretim Pazarlama Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, harnup alım fiyatının 22 TL/kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Yerli yaptığı açıklamada, üreticiyi korumak ve desteklemek amacıyla belirlenen bu tutar karşılığında Binboğa Yem Fabrikası'nın harnup alımlarını doğrudan üreticiden gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yerli, "Yıllardır özünde üretici, hayvancı ve çiftçimiz için tüm olumsuzluklara rağmen mücadele eden kooperatifçilik ruhu ile hareket eden işletmemiz Binboğa, güncel fiyat uygulamamızla yine üreticimizin yanındadır" dedi.