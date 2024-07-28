Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı tarafından devam zernlenen u10 Junior Lig ve U 10 Easy Lig dün tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda bir ay devam eden organizasyonda gün oynanan final maçında Levent erkekleri finalde Levent kızlarını yenerek birinci oldu.

Final karşılaşmasının ardından turnuvada mücadele eden 400 sporcuya katılım belgeleri Basketbol Federasyonu Başkanı Rttuğ NASIROĞLU, Vedat Kaner Vakfı Yönetim Karulu üyesi Didem Kaner, Basketbol Federasyonu yetkilileri ve VedatnKaner Vakfı idarecileri tarafından verildi.

Editör: Burhan CANBAZ