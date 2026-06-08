Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 1-7 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde 8 ekin yangını ile 6 kuru ot ve çöp yangını meydana geldiğini bildirdi.

PGM’nin yayımladığı rapora göre, söz konusu dönemde itfaiye ekipleri toplam 36 yangına müdahale etti.

Yangınlar sonucunda yaklaşık 4 milyon TL tutarında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangınların 10'u Lefkoşa, 7'si Girne, 6'sı Güzelyurt, 6'sı İskele, 4'ü Gazimağusa, 1'i Geçitkale, 1'i Vadili, 1'de Yeşilköy'de yaşandı.

Yangın çeşitlerine bakıldığında, 8’inin ekin, 6’sının kuru ot ve çöp, 6’sının ise motorlu araç yangını olduğu kaydedildi.

Yangın çıkış nedenleri ise şöyle:

"Rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar 9, elektrik kaynaklı kısa devre 8, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti 5, sebebi araştırılan 3, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması 2, kişiler tarafından yakma 2, spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımlar 2, faal olan ocak üzerinde tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi 1, aracın lastik jantının yola sürtünmesi sonucu çıkan kıvılcımlar 1, aracın motor bölümünden sızan benzin ve yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi 2, faal durumdaki biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcımlar 1."

-Özel servis olayları

İtfaiye Müdürlüğü, Lefkoşa'da 11, Girne'de 5, İskele'de 4, Çağlayan'da 2, Gazimağusa'da 2, Güzelyurt'ta 2, Geçitkale'de 1, Gemikonağı'nda da 1 özel servis gerektiren olaya müdahalede bulundu.

Olayların çeşitleri ve sayıları şöyle:

"Can kurtarma 13, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması 6, yangına karşı tedbir alma 5, yangın eğitimi 4."