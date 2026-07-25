Polis Genel Müdürlüğü, Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 47 kişi tutuklanırken, toplam bin 956 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Asayiş denetimlerinde, ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen 46 kişi tutuklandı. Bir kişinin ise aracında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde, uyuşturucu kalıntısı bulunan cam pipo, öğütücü ve yeşil reçeteye tabi 28 hap ele geçirildi.

Kumarhaneye girmesi yasak olmasına rağmen içeride bulunduğu tespit edilen 148 kişiye de idari para cezası uygulanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise 8 bin 437 sürücü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden bin 808 sürücü rapor edilirken, 147 araç trafikten men edildi. En fazla ihlal 559 sürücüyle hız sınırını aşma olurken, 32 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 13 sürücü ise ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. Ayrıca 799 sürücü de çeşitli trafik suçlarından işlem gördü.