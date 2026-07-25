Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Kumyalı’daki olayın kaza değil ihmal olduğunu savundu.

Yazılı açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’na ait (TÜK) buğday silosunda yaşananları değerlendiren sendika, hükümeti ve kurum yöneticilerini eleştirerek, olayın; denetimsizliğin ve bakımsızlığın kaçınılamaz sonucu olduğunu öne sürdü.

Tamamen dolu 2 bin 500 ton kapasiteli kamu silosunun kendiliğinden çökmesinin mümkün olmadığının savunulduğu açıklamada, kamuya ait iş araçları ve tesislerin düzenli bakım ve periyodik denetimden geçirilmediği, çalışanların riski altında görev yaptığı ileri sürüldü.

Kamu kurumlarındaki silolar, depolar, iş makineleri ve teknik tesislerin acilen bağımsız denetime tabi tutulması ve sonuçların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği belirtilen Tel-Sen, açıklamasında, “Bir emekçinin canı, ertelenen bakım bütçelerinden daha ucuz değil.” ifadeleri kullanıldı.

Olayın yalnızca “soruşturma başlatıldı” açıklamalarıyla geçiştirilemeyeceğini de kaydeden sendika, teknik inceleme raporlarının eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını, ihmali bulunan sorumlular hakkında idari ve cezai işlem başlatılmasını talep etti.

Tel-Sen, açıklamasında, yaşamını yitiren işçi Lokman Hacıhasanoğlu’na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.