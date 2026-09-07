KKTC’de son bir haftada 16 yangın ve 19 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 1 milyon 235 bin 300 TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, temizlik maksatlı yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, gaz sıkışması ve elektrik tellerinin birbirine temas edip çıkan kıvılcımların yangına sebep olması” olarak sıralandı.

Yangınların 4’ü Güzelyurt’ta, 3’ü Girne’de, 5’i Lefkoşa’da, diğerleri ise Gemikonağı, İskele, Geçitkale ve Yeşilköy’de meydana geldi.

Özel servis olayları ise, “yangına karşı tedbir alma, can kurtarma, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.