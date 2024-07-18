Ülkede geçen hafta 64 trafik kazası meydana geldi, çeşitli suçlardan 3 bin 583 araç sürücüsü rapor edildi. Kazaların da suçların da birinci sebebi olarak ise sürat kayıtlara geçti.

Polis Basın Subaylığı, 8-14 Temmuz tarihleri arasındaki kazalar ve rapor edilen trafik suçlarına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, hafta içerisinde ülkede toplam 64 kaza yaşandı, bu kazalardan 19’u yaralanma ve 45’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda ise 24 kişi yaralandı.

Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi. Lefkoşa’da 22 kaza olurken; Gazimağusa’da 11, Girne’de 19, Güzelyurt’ta 7 ve İskele’de 5 kaza yaşandı. Kazaların sonucunda meydana gelen toplam hasar miktarı ise 3 milyon 183 bin 125 TL oldu.

-Denetim sonuçları…

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 18 bin 129 araç sürücüsü kontrol edildi, 3 bin 583’ü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 370 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü tutuklandı. Trafik suçlarında da sürat ilk sıraya yerleşti.

Bahse konu dönemde rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürat - 1594, Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları - 328, Tehlikeli Sürüş - 12, Dikkatsiz Sürüş - 35, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak - 278, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak - 17, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak - 99, Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak - 273, Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak - 125, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak - 221, Trafik Işıklarına Uymamak - 11, Muayenesiz Araç Kullanmak - 109, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak - 50, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak - 36, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak - 17, Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak - 1, Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak - 25, Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak – 13, ve diğer suçlar – 667.”