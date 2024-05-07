Çatalköy’de dün bir otel inşaatında çalışan 21 yaşındaki Ahmet Ezer, yaklaşık iki metre yükseklikten düşerek, her iki ayak topuğunu kırdı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden bir otel inşaatında kalıpçı olarak çalışan Ahmet Ezer, kolon üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Ezer, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, her iki ayak topuğunda kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

-Sahtekarlıkla 291 bin 200 Nijerya Nairası temin etti

Girne’de 30 Nisan'da I.A.O.’nun (E-33), Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteledikten sonra, WhatsApp üzerinden bir şahsa göndererek tedavüle sürüp, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 291 bin 200 Nijerya Nairası para temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine I.O.A. tutuklandı.

-Sahte not döküm belgelerini tedavüle süren üç kişi tutuklandı

G.M.M.B.(E-20) ve C.M.K.’nin (K-22) 13 Mart'ta Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek ve 2023-2024 yılları içerisindeki kayıtlarını yenilemek amacıyla, başka bir üniversitede hazırlık bölümünü tamamladıklarını gösteren, K.K.E.(E-26) aracılığıyla temin ettikleri sahte not dökümü belgelerini, kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteye verip, tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz dört kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.