Ülkemizde First FM ve Kıbrıs Genç TV ile çok sesliliğin önünü açan, daha sonraki yıllar içinde de yatırımlarını geliştirerek Birinci Global Şirketlerini oluşturan Birinci ailesi, personeli ile yeni yıla girmenin huzurunu yaşadı.

Her daim çalışanlarına önem ve değer veren Birinci ailesi, bu çerçevede Girne Uptown Otel’de personel gecesi düzenledi.

Birinci Global şirketlerine hayat veren personel, büyük bir aile olmanın önemiyle bir araya gelerek muhteşem bir gece yaşadı.

Gecede konuşan Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ölüm yıldönümünde saygıyla Birinci konuşmasında, 2023’te yaşanılan acıları anımsatarak, 2024’ün hayırlı bir yıl olmasını diledi.

Birinci konuşmasında babası Tekin Birinci’ye vefasını ve teşekkürlerini de sundu.

Birinci Global Yönetim Kurulu üyesi Tekin Birinci de gecede yaptığı konuşmada, Birinci Global personelinin iyi günde kötü günde verdiği emeklere değinerek, ekip arkadaşlığının mutluluğunun önemine değindi.

Birinci Global Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Birinci de gecede bir konuşma yaparak, yeni yılın daha mutlu ve bereketli bir yıl olmasını dileyerek, gecenin mimarlarına teşekkür etti.

Gecede, Birinci Global Şirketlerine uzun yıllar emek verenler de plaketle onurlandırıldı. 26 yıl aktif olarak Kıbrıs Genç TV’de emeğiyle katkı koyan Meliz Birinci plaketini alırken yaptığı konuşmada Kıbrıs Genç TV’ye olan sevgisini dile getirdi.

Kurulduğu günden beri emeğiyle Kıbrıs Genç TV’nin yanında olan Kıbrıs Genç TV müdürü Yavuz Apaydın da plaketini alırken yaptığı konuşmada Birinci ailesine teşekkürlerini sundu.

Gecede ayrıca, Meryem Birinci, Sinem Altıncık, Gökçe Dağman, Burhan Canbaz, Mustafa Alkan, Neşe Egemen, Hüseyin Kral, Zeki Boz, Serdar Akbey, Salih Hurşit, Cafer Beyaz, Celil Uysal, Muazzez Gazihan, Arun Acumsal, Nurten Harmandağlı, Hüseyin Barak, Mihail Adeşcenco, Luidmilla Hristeva, Veysel Babayiğit, Rasıh Savarona ve Sena Üner, uzun yıllar Birinci Global Şirketler grubuna verdikleri emekten dolayı plaketle onurlandırıldı.

Ülkemizin başarılı sanatçısı Eril Cambaz ve orkestrasının sahne aldığı gecede, Birinci Global ailesi doyasıya eğlenme fırsatı buldu.