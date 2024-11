Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel radyosu firstfm’in ve ilk özel yayıncılığın 28. Yılı, aynı zamanda Kıbrıs Genç TV’nin yeni yayın dönemi de muhteşem bir etkinlik ile kutlandı.

Birinci Global’e ait Girne Uptown Büyük Anadolu Hotel’dedüzenlenen geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakanlardan Sibel Siber, eski Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel başkanı Zeki Çeler, eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Hür İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Genel Başkanı Güven Bengihan, eski Lefkoşa Belediye başkanı Cemal Bulutoğulları, Kıbrıs Genç TV ve First FM’in şimdiki ve eski çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Genç TV çalışanlarından Didem Gürses ve Burhan Canbaz’ın sunuculuğunu yaptığı gece müzik dinletisi ile başladı ve daha sonra dev ekranda First FM’in yayına başlamasıyla ilgili bir klip ilgiyle izlendi.

ERTAN BİRİNCİ: BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

Klibin ardından Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci alkışlar arasında sahneye davet edildi.

First FM’in hangi koşullarda kurulduğunu anlatan Ertan Birinci, First FM ile çok sesliliğin temellerinin atıldığına vurgu yaptı. Bir hayalin gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Ertan Birinci, First FM’in yayın hayatına başlamasıyla ilgili süreçte katkı koyanları da unutmadı.



"KIBRIS GENÇ TV TOPLUMUN BİR DEĞERİDİR"

Konuşmasında Kıbrıs Genç TV’nin toplumun çok büyük bir değeri olduğunun altını çizen Ertan Birinci, yayıncılıkta büyük sermayelerin para gücü ile rekabet etmenin çok zor olduğunu, dolayısıyla işini bilen profesyonel gazeteciler ve televizyoncular ile yola çıktıklarını vurguladı

"BU ÜLKENİN TV VE RADYOLARINA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci konuşmasında, Kıbrıs Genç TV ve diğer özel kanalların ifade özgürlüğü ve demokrasinin kurumsallaşmasında ne kadar önemli olduğuna ise ayrı bir vurgu yaptı

"KENDİ İNSAN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA ÇIKARMALIYIZ"

Ertan Birinci büyük sermayeler ile baş etmenin zor olduğunu bunlarla ancak kendi insanımızın gücünü ortaya çıkararak mücadele edilebileceğini de ifade etti.

Ertan Birinci’nin konuşmasının ardından önce First FM, daha sonra Kıbrıs Genç TV program ve habercileri tek tek sahneye çağrılarak davetlilere tanıtıldı.

Gecede üzerinde First FM yazılı pasta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla kesildi ve davetlilere sunuldu.