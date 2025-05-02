Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki, Avrupa’dan gelen öğrencileri kabul etti.



Almanya, Fransa, Avusturya, İngiltere, Danimarka ve Hollanda’da mühendislik okuyan ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan, YTB’nin girişimi ile Teknofest’e katılmak üzere KKTC’ye gelen 32 öğrenci, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrencilere, Kıbrıs konusunda kapsamlı brifing verdi, sorularını yanıtladı.



Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türkü’nün değil, Türk ulusunun davası olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, gençlere, “Sizlerin ilgisi bizim için çok önemli ve anlamlıdır. Bulunduğunuz yerlerde haklı davamıza katkı koymaya devam edeceksiniz. Biz her zaman, güçlü Türkiye güçlü KKTC’ye inanıyoruz” dedi.



YTB Başkanı Abdullah Eren de gençlerin, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının sesi olacağını söyledi.