Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi, 2022 yılında başlattıkları ve geleneksel hale getirdikleri 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeni ile Türkiye den ve KKTC den tiyatro sanatına emek veren sanatçıları ödüllendirme törenini bu yıl yine gerçekleştiriyor.

Ali Düşenkalkar’ a yaşam boyu meslek onur ödülü….

Bu yıl törene Türkiye’den ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zaman da yönetmen sanatçı Ali Düşenkalkar davet edildi.

Düşenkalkar’a “Yaşam Boyu meslek onur ödülü verilecek günde Düşenkalkar davetlilerle söyleşi yaptıktan sonra da NEY eşliğinde şiir dinletisi sunacak …

KKTC den 5 sanatçıya ödül verilecek ..

Aynı tören de KKTC de tiyatro ya emek veren beş değerli sanatçıya yaşam boyu meslek onur ödülleri verilecek.

Ayhatun Ateşin, Nevzat Şehitcan, Yılsay özbudak , Ertaç Hazer ve Cansev Günsoy ödülelayık görülen isimler.

Kimler Aldı …

Geçtiğimiz yıllar da Tamer Levent, Gülsen Tuncer ,Hilmi Özen Ayla Haşmet Çetin Özen Doğan Erçağ Osman Alkaş ve Deniz Çakır bu ödüle layık görülmüşlerdi

27 Mart dünya tiyatro günü dolayısı ile yapılacak olan etkinlik Lefkoşa da Birinci Plaza da Meral Tekin Birinci salonun da gerçekleşecek .Etkinlik saat 16:00 da başlayacak …

Sanatçı Ertaç Hazer ve uluslararası başarıları ile dikkat çeken şair Feyzan Korur’un sunacağı etkinlik adına çalışmaları sürdüren Ertan Birinci ve İpek Denizli, halkı bu özel sanat gününe davet etti.