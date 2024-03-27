Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro nedeniyle etkinlik düzenledi.

Atölyenin 2022 yılında başlatarak, geleneksel hale getirdiği Türkiye ve KKTC’den tiyatro sanatına emek veren sanatçıları ödüllendirdiği tören bu yıl da gerçekleştirildi.

Modaretörlüğünü Sanatçı Ertaç Hazer ve Şair Feyzan Korur’un üslendiği etkinlik, Lefkoşa Birinci Plaza’da Meral Tekin Birinci Salonu’nda yer aldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden üst düzey yetkililer, akademisyenler, Devlet Tiyatroları yetkilileri ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Bu yılki törende, Türkiye’den ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zamanda yönetmen, sanatçı Kıbrıslı Türk Ali Düşenkalkar davetli olarak yer aldı.

Etkinliğin açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, KKTC’de tiyatroya emek veren beş sanatçı; Ayhatun Ateşin, Nevzat Şehitcan, Yılsay Özbudak, Ertaç Hazer ve Cansev Günsoy’a Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi kültürüyle ve geçmişiyle çok önemli rol oynadığını söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, kültür sanatın insana zenginlik kattığını belirtti.

Etkinliği organize eden Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de, sanata verdiği değerden bahsederek, sanatçı olmanın büyük bir meziyet olduğunu söyledi.

İpek Denizli Sanat Atölyesi Direktörü İpek Denizli de, “Ne mutlu bize ki iş birliği yapan yüreklerle üçüncü yaşımıza geldik” dedi.

Etkinliğin sonunda, ünlü sanatçı Ali Düşenkalkar’a da, Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü takdim edildi.