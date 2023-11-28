Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkede artış gösteren bisiklet kazalarına dikkat çekmek için 2 Aralık Cumartesi günü Meclis önünde toplanacak.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, ülkede son zamanlarda artış gösteren bisiklet kazalarına dikkat çekmek ve “trafikte biz de varız” demek için 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da Atatürk Spor Kompleksi önünde toplanarak, Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Bisiklet sürücüleri olarak, son zamanlarda artan bisikletli kazalarına dikkat çekmek ve trafikte biz de varız demek için 2 Aralık'ta bisikletlerimizle yollardayız” denildi.

Federasyon ayrıca bilgi almak isteyenlerin, 0 (548) 840 88 23 - 0 (542) 862 80 22 telefon numaralarından bilgi edinebileceklerini açıkladı.