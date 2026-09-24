İskele Yarı Maratonu, pazar günü koşulacak.

İskele Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yetkilendirilen ve uluslararası parkur ölçümcüsü tarafından ölçümü gerçekleştirilen maraton “Her Adım Bir Gelecek” sloganıyla düzenlenecek.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı yaraton, yalnızca bir spor organizasyonu olmayacak, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’ndaki özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunacak projeye dönüşecek.

Maratondan elde edilecek gelir ile Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na 1200 metrekarelik alanda tam donanımlı Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu, iki adet sınıf ve Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi yapılacak.

Merkezin, özel gereksinimli bireylerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak, hareket kabiliyetlerini destekleyecek ve sosyal yaşamlarına değer katacak bir merkez olması hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında ayrıca 20’şer metrekarelik iki sınıf oluşturulacak. Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanacak sınıflar, erişilebilir kullanım sağlayacak şekilde planlanacak.

70 metrekarelik Engelsiz Yaşam ve Beceri Evi ise, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerini gerçek hayat koşullarında öğrenebilecekleri bir uygulama alanı olarak tasarlanacak. Rampalı girişe sahip olacak evde salon, mutfak, yatak odası ve duş/WC bulunacak. Tekerlekli sandalye kullanan bireylerin evin her noktasına rahatlıkla erişebilmesi amacıyla tasarlanacak yaşam alanında; alçak ve altı boş mutfak tezgâhı, ergonomik alt dolaplar, alçak pencereler ve tutunma barlarının bulunduğu erişilebilir banyo/WC yer alacak.

Tek kişilik yatak odası da özel gereksinimli bireylerin rahat ve güvenli kullanımına uygun şekilde düzenlenecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Pazar günü gerçekleşecek maratonun 21 kilometre, 10 kilometre, 3 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu olmak üzere dört farklı kategoride gerçekleştirileceğini kaydetti.

-Start saatleri ve ödüller…

İlk kez gerçekleştirilecek İskele Yarı Maratonu, farklı yaş ve seviyelerdeki sporcuları aynı parkurda buluşturacak.

Yarış programına göre 21 km. Yarı Maraton saat 07.00’de, 10 km. koşusu 07.15’te İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nden start alacak.

Sporun ve dayanışmanın buluşacağı 3 km. Halk Koşusu saat 10.00’da, Çocuk Koşusu ise saat 10.45’te başlayacak.

Yarışlarda dereceye giren katılımcılar için ödüller şöyle:

21 km. Yarı Maraton kategorisinde genel klasmanda; birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin, dördüncüye 12 bin 500, beşinciye 10 bin TL…

Yaş kategorilerinde birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin TL ödül verilecek.

10 km. kategorisinde genel klasmanda; birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL.

Yaş kategorilerinde; birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek.

Sporun ve dayanışmanın buluşacağı 3 km Halk Koşusu’nda dereceye giren katılımcılara madalya verilecek.

500 metre Çocuk Koşusu’nda ise tüm katılımcılar madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca çocuklar arasında bisiklet ödülü de verilecek.

Sadıkoğlu: “Bu maratonda sadece koşmayacağız, bir gelecek inşa edeceğiz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Yarı Maratonu’nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, elde edilecek gelirin çocukların ve özel gereksinimli bireylerin geleceğine yapılacak önemli bir yatırıma dönüşeceğini söyledi. Sadıkoğlu, “Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, İskele Belediyesi olarak bizim için her zaman çok özel bir yere sahip oldu. Okulumuzun yapımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Ancak desteğimizi hiçbir zaman kesmedik ve bundan sonra da kesmeyeceğiz.” dedi.

“27 Eylül’de atılacak her adımın bir anlamı olsun istedik” diyen Sadıkoğlu, herkesi maratona davet etti ve her adımın, bir çocuğun geleceğine dönüşeceğini söyledi.