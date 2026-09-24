Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nun (KİEF) ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Veteriner Hekimler Sendikası’nın bir araya gelerek kurduğu KİEF'in, 2’nci kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılan basın toplantısı, KİEF Toplantı Salonu’nda yer aldı.

Etkinliğe, KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KİEF Asbaşkanı ve Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray ile bazı diğer sendika temsilcileri ve federasyonun üyeleri katıldı.

Toplantıda, Bengihan, Güröz ve Özgöray birer konuşma yaptı. Özgöray ayrıca, sağlık sorunları sebebiyle etkinliğe katılamayan Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut adına da basın açıklaması okudu.

-Bengihan: “Sendikacılık yalnızca ücret pazarlığı yapmak değildir”

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan toplantıda yaptığı konuşmada, KİEF’in dört sendikanın birleşimiyle kurulduğunu ve birlikte mücadelenin seslerini daha gür, güçlerini daha büyük ve etkilerini daha kalıcı kıldığını ifade etti.

KİEF’in, kuruluşundan itibaren İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu ve Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'nde temsil hakkı kazandığını belirten Bengihan, böylece yaklaşık 170 bin aktif sigortalı ile 62 milyar TL'yi aşan kaynağın yer aldığı kurumlarda emekçinin örgütlü sesini temsil ettiklerini kaydetti.

Sendikacılığın, yalnızca ücret pazarlığı yapmak olmadığını vurgulayan Bengihan, güçlerini örgütlü emekten aldıklarını ve görevlerinin, makam, koltuk veya ünvan değil, sorumluluk, denetim ve işçinin alın terine sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Bengihan, işçinin alın terinin, birikiminin ve geleceğinin sahipsiz olmadığını, çünkü arkasında örgütlü emeğin olduğunu kaydederek, “Mücadele ettikçe başaracağız.” dedi.

-“Maliye Bakanlığı, İhtiyat Sandığı'na yaklaşık 16 milyar TL borçlu”

Temsiliyetlerinin bulunduğu kurumların mali durumu hakkında bilgi de veren Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın, İhtiyat Sandığı'na yaklaşık 16 milyar TL borcu olduğunu, bu borcun geçmişte siyasi amaçlarla kullanıldığını ve borcun bir kısmının senedinin bile olmadığını ifade etti.

Bengihan, söz konusu borcun geri ödenmesi için gerekli yönetim kurulu kararının alındığını vurguladı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin, “yanlış kararlar ve siyasi popülizm” nedeniyle zor durumda olduğunu savunan Bengihan, hükümetin, seçimlere kısa süre kala sosyal sigorta emeklilerine 20 bin TL ek katkı ve yüzde 10 maaş artışı yapılabilmesi için çalışma başlattığını söyledi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi'ne bu uygulamalar hakkında önerge getirildiğini açıklayan Bengihan, bu girişimlerin, “seçim rüşveti” olduğunu, birkaç ay önce maaşlardan yüzde 10 kesinti ve hayat pahalılığının eksik ödenmesi yönünde önerge hazırlayanların, seçime bir ay kala bu kararları aldığını söyledi.

-Güröz: “Hedefimiz, federasyonu genişleterek bir konfederasyon çatısı altında birleşmek”

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz de başlangıçta dört sendika olarak kurulan federasyonun kurumsal bir yapıya büründüğünü ve hedeflerinin bu yapıyı daha da genişleterek bir konfederasyon çatısı altında birleşmek olduğunu belirtti.

Öğretmen sendikaları ve diğer federasyonlarla iş birliği yaparak, bu büyümeyi gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Güröz, sendikaların geçici platformlar yerine, kalıcı ve kurumsal bir çatı altında birleşerek daha geniş kesimlere hizmet vermesi gerektiğini ifade etti.

Güröz, böylece sendikal mücadelenin daha etkin ve sürdürülebilir olacağını söyledi.

-Gürkut: “Örgütlü toplumun gücüne inanıyoruz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, toplantıya katılamadığı için açıklamasını, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray okudu.

Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Gürkut, bu facianın, ülkedeki, “kötü yönetim, yandaş kayırmacılığı, usulsüzlük ve denetimsizliğin” acı bir sonucu olduğunu savundu.

KİEF'in sadece sendikal haklar için değil, aynı zamanda emeğe, demokrasiye, hukuka, adalete ve barışa sahip çıkma iradesini de büyüttüğünü ifade eden Gürkut, örgütlü toplumun gücüne inandıklarını, dayanışmayı büyüterek umudu yeşerteceklerini ve değişimin ancak örgütlü mücadeleyle mümkün olduğunu söyledi.

-Özgöray:

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Derviş Özgöray ise yaptığı açıklamada, veteriner hekimliğin, hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığı, gıda güvenliği ve hayvan refahı açısından kamusal bir görev olduğunu vurguladı.

Veteriner Dairesi Yasası ve ilgili tüzüklerin 23 yıldır güncellenmediğini kaydeden Özgöray, 30'un üzerinde yeni hekim istihdamı gerektiğini belirtti.

Geçmiş 7 yılda 8 sözleşmeli veteriner hekim alımı yapıldığını açıklayan Özgöray, istihdamların, sözleşmeli alımlar yerine Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle eşit şartlarda sağlanması gerektiğini ifade etti.