Biyologlar Derneği, değişen iklim koşulları, azalan su kaynakları ve artan nüfus gibi sorunların toplumda kaygılara yol açtığını belirterek, bu duruma karşı alınan önlemler hakkında bilgi talep etti.

Dernek Başkanı Mustafa Kofalı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşanan sıkıntılar karşısında yönetenlerin aldığı önlemleri öğrenmek amacıyla sorulan sorular, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne yazılı olarak iletildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bilgi edinme yasası kapsamında cevap verilmesini talep ettiğimiz sorularımıza cevap verilip verilmeyeceğini, verilecek cevapların ne olacağının takipçisi olacak, aldığımız tüm yanıtları halkımızla paylaşıyor olacağız.” ifadelerine yer verildi.