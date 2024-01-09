İskele Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz ay kurulan Kırsal Kalkınma Birimi, faaliyete geçti. Tarım, hayvancılık ve arıcılığı gündemine koyan Kırsal Kalkına Birimi’nin ilk programı ise arıcılık üzerine oldu. 8-13 Ocak tarihleri arasında İskele İlçesi’nde arıcılıkla uğraşan ya da arıcılığa ilgi duyup başlamayı düşünenlere yönelik ücretsiz gerçekleştirilen 'uygulamalı temel arıcılık eğitim programı' dün (8 Ocak ) İskele AKM’de başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde Kırsal Kalkınma Birimi Sorumlusu Sonat Güneyli’nin de hazır bulunduğu çok sayıda arıcılığa ilgi duyanların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok’ın da katıldığı eğitim programı, İzmir Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kösoğlu tarafından verildi. Eğitim programının açılışında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu özellikle arı ve arının mucizevi ürünlerinin çok önemli bir bölümünün İskele Bölgesi’nde üretildiğine dikkat çekti, bölgede arıcılığının daha da geliştirilmesi, kalitenin en üst düzeye çıkarılması için İskele Belediyesi olarak projeler geliştireceklerinin mesajını verdi.

'UYGULAMALI TEMEL ARICILIK EĞİTİM PROGRAMI' 13 OCAK’TA UYGULAMALI EĞİTİMLE SONA ERECEK

İskele İlçesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara çeşitli kolaylıklar sağlamak ve onlara uzman kişiler tarafından eğitimler verilmesi amacıyla harekete geçen İskele Belediyesi, Kırsal Kalkınma Birimi’ni faaliyete geçirdi. Tarım, hayvancılık ve arıcılık üçgeninde toplanan birim, ilk eğitim programını ise arıcılık üzerine kurdu. İskele İlçesi’nde arıcılıkla uğraşanların katılabildiği İskele AKM'de 8 Ocak Pazartesi günü başlayan eğitimler 9-10-11-12 Ocak'ta da 16.30-18.00 saatleri arasında devam edecek. İzmir Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kösoğlu tarafından verilen eğitimler 13 Ocak Cumartesi günü arazide uygulamalı eğitim olarak gerçekleşecek. Yer bildirimi cuma günkü eğitim sırasında paylaşılacak.

EĞİTİM PRORAGMINDA ARICILIK VE ARICILIĞIN TARİHİ ELE ALINDI

İskele Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de katkılarıyla düzenlediği eğitim programının açılışına kadın-erkek, arıcılığa ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı. Arıcılık sektörünün ele alındığı eğitim programında arıcılığın ve kovanların tarihinin M.Ö. 10.000 yıllarına dayandığı ve zaman içinde de farklı kültürler ve uygulamalarla geliştirildiği gibi konular anlatıldı. Arıcılık çalışmaları kapsamında geçmişte yapılanlar, bugünkü çalışmalar ve gelecekte yapılması gerekenler konularında da bilgiler aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılara arıcılık tarihini anlatan 80 sayfadan oluşan kitapçık da ücretsiz olarak verildi.

SADIKOĞLU: “BÖLGEDE ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN PROJELER ÜRETECEĞİZ”

'Uygulamalı temel arıcılık eğitim programı' nın açılışında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, iskele İlçesi’ndeki tarım, hayvancılık ve arıcılığı destelemek amacıyla kurulan Kırsal Kalkınma Birimi’nin bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Bu konular üzerinde çalışmalar yapacaklarını ve alanında uzman kişileri İskele’de ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, eğitim programlarının ilkini de arıcılık üzerine düzenlediklerini belirtti. Özellikle arı ve arının mucizevi ürünlerinin çok önemli bir bölümünün İskele Bölgesi’nde üretildiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, bölgede arıcılığının daha da geliştirilmesi, kalitenin en üst düzeye çıkarılması için İskele Belediyesi olarak projeler geliştireceklerinin mesajını verdi. Birimin ilk eğitim programının arıcılık üzerine düzenlenmesinde kendilerine yön gösteren Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok’a ve engin bilgilerini İskele Bölgesindeki arıcılıkla uğraşanlarla 13 Ocak’a kadar paylaşacak İzmir Ege Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kösoğlu’na teşekkür etti.