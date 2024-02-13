Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, "Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde ortaya çıkan yolsuzlukların, Yükseköğrenim sektörünün ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini" kaydetti.

BKP’den yapılan yazılı açıklamada, İzcan, esas olarak üniversiteleri denetlemekle görevli olan Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın sınıfta kaldığını savundu.

İzcan, BKP’nin, "Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yöneteceği, bağımsız yargının uluslararası hukukun parçası olacağı, birleşik, özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğini" belirtti.