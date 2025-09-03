BM Genel Sekreteri, Kıbrıs Özel Temsilciliği ve BM Barış Gücü Misyon Şefliği'ne Senegalli Khassim Diagne'yi atadı

BM Barış Gücü Basın Sözcülüğü'nün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Diagne'ni atama kararını bugün duyurdu.

Kıbrıs'taki görev süresi sona eren Kanadalı diplomat Colin Stewart'ın yerine atanan Diagne, 25 yıldır BM'nin çeşitli kademelerinde çalışıyor.

Kıbrıs'tan önce Mali'de bulunan Diagne, New York'ta BM Genel Sekreteri'nin yanında ve BM'yi temsilen Batı Afrika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görev yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Cenevre'deki Merkezi'nde de çalışan Senegalli diplomat ABD, Karayipler, Liberya, Pakistan, Ruanda, Kenya ve Somali'de UNHCR temsilcisi olarak görev üstlendi.