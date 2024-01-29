BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar adaya geldi.

İki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunacak Holguin’in yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi bekleniyor.

Rum kaynaklara göre, Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile 9.00'da görüşecek.

BM Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adada çeşitli temaslar yapması beklenen Holguín, kadın ve gençlik örgütlerinin de aralarında olduğu sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.