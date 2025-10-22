Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi olarak atanan Khassim Diagne, görevine başlamak üzere bugün adaya geldi.

UNFICYP’ten yapılan açıklamada, Diagne’nin görev süresi ağustos ayında sona eren Colin Stewart’ın yerini aldığı kaydedildi; Diagne’nin uluslararası ilişkiler alanında ve Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde yönetici pozisyonunda 25 yılı aşkın deneyime sahip olduğu belirtildi.

Adaya varışının ardından açıklama yapan Diagne, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi olarak Kıbrıs’ta bulunmaktan onur duyuyorum. Ada genelindeki tüm paydaşlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.