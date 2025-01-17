Girne Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Mehtap Kanal ve 12 yaşındaki Ecrin Başbınar'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Ağırdağ’da sakin Mehtap Kanal, yönetimindeki FH 800 plakalı araçla Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solundan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sağ yan kısmı üzerine devrilip yol kenarındaki başka bir ağaca tavanıyla çarptı. Araç, sağ yan kısmı üzerinde durabildi.

Kaza sonucunda sürücü Mehtap Kanal ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Ecrin Başbınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.