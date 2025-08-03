Boğazköy'de meydana gelen kazada 22 yaşındaki sürücü Adil Muti Havare hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan üç kişi ise yaralandı.

Boğazköy'de 3 Ağustos 2025 tarihinde, saat 05.30 sıralarında Boğazköy Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki Adil Muti Havare yönetimindeki KE 288 plakalı araç, sola meyilli virajda kontrolden çıkarak yolun solundan dışarı savruldu. Araç, bir ikametgâhın bahçe duvarı ile selvi ağacına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Adil Muti Havare olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan Elif Eda Kırğıl (18), Büşra Kırğıl (22) ve Sabri Kenan Kahiloğulları (21) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elif Eda Kırğıl kalça ve omur kemiği kırıkları nedeniyle, Büşra Kırğıl ise genel kontrol amaçlı Acil Serviste müşahede altına alındı. Sabri Kenan Kahiloğulları’nın ise sağ el bileği, kaburga ve sağ omzunda kırıklar tespit edildi. Akciğer kanaması geçirdiği belirlenen Kahiloğulları, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Gadara Medya