Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde, Kamacı Garaj önünde meydana gelen ve Hasan Düzgen’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan Rasul Jorayev (E-29) hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Jorayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Ağustos 2026 tarihinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.