Boğaztepe köyünde dün gece polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, evinde hint keneviri yetiştiren R.S. (47) suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’nde R.S.'nin, saksıda ekili bulunan hintkeneviri bitkisinin bakımını yaparken yakalandığı belirtildi. Kullanımındaki araçta bitki bakımında kullanılan çeşitli malzemeler de bulunan R.S.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Girne'de uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 sıralarında evlerinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunan K.Y. (26) ve L.E. (22) tutuklandı.

Evlerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türüyle yaklaşık 0,5 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 hap ve uyuşturucu madde kalıntısı içeren cam pipo, enjektör ve öğütücü bulunan kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.