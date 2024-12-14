Dubai’de bugün düzenlenen OCEANMAN UAE - Dubai World Final Championship 2024 kapsamında gerçekleşen 2 km World Final mücadelesinde, genç yüzücü Boran Bora, 90 farklı ülkeden katılan toplam 221 sporcu arasında denizden 6. sırada çıkmayı başardı.

27.02’lik derecesiyle genel klasmanda Dünya 6’ncısı olan Boran, 14-19 yaş kategorisinde ise Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.

Başarılı sporcu, yarın yapılacak 5KM World Final mücadelesinde yeniden kürsü hedefiyle yarışacak.

500 metre mesafelik Oceankids dünya finalinde 9-10 yaş kategorisinde yarışan Rüzgar Soygür ise, üstün performansıyla ikinci olurken, aynı müsabakada 11-12 yaş kategorisinde mücadele eden Mavi Blako, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.