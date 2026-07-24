Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 14.053,08 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.077,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,59 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.053,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 düşerken holding endeksi yüzde 0,09 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.