TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisinin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" ile ilgili grup önerileri görüşüldü. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, bölgesel gerilimlere ve çatışmalara dikkati çekerek, Kıbrıs'ın önemine işaret etti.

KKTC'nin adının "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Adanın tamamında söz hakkı sahibiysek, hidrokarbon yataklarının tamamında Kuzey Kıbrıs Türk halkının da hakkı varsa bundan sonra adanın 'kuzey'i, 'güney'i yoktur, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bu yola devam edilmelidir." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, 1974 öncesi ve sonrası Ada'da yaşayan Türkler arasında ayrım yaparak bir oyun kurmaya çalıştığını anlatan Kaya, buna karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Rum yönetiminin Ada'nın tamamını kendi egemenliği altına alma hayalinden hala vazgeçmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin çözülmemiş bir "Kıbrıs sorunu" bulunmadığını kaydeden Türkeş, şöyle devam etti:

"Biz, hükümetin bugüne kadar ortaya koyduğu iki devletli çözüm ve egemen eşitlik politikasını doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu politikanın dış baskılar nedeniyle değiştirilmesi kesinlikle kabul edilemez. Kıbrıs politikası hükümetlerin değil, devletin değişmez politikası olmalıdır. Türkiye'nin kırmızı çizgileri açıktır, federasyona dönüş yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinden taviz yoktur. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü kesinlikle tartışılamaz, Türk askerinin adadaki varlığı müzakere konusu yapılamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, yaşayacaktır ve mutlaka tanınacaktır. Bu, sadece Kıbrıs Türklüğünün değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve mavi vatanın vazgeçilmez milli davasıdır."