Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,77 ile kimya petrol plastik oldu.