Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.426,84 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,32 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.426,84 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise banka oldu.