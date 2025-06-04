Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.335,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,83 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.335,85 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 32 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırırken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporu, ABD'de açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.