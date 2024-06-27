Güzelyurt’ta Bostancı trafik ışıklarında, iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14.50’de meydana gelen kazada yaralananlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin açıklamasına göre, Güzelyurt’ta Bostancı Trafik Işıklarında meydana gelen PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan PYN 362 plakalı araç sürücüsü Charalambos ANASTASIOU (E-61), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat AKBALIK(E-23) ve Özlem POLAT(K-26)'ın ise tedavilerinin halen sürdüğü belirten açıklamada kazaya methaldar UK 872 plakalı araç sürücüsü Kenan AŞAN (E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.