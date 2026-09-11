Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 105,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 109,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 107,63 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 azalarak 105,84 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 100,97 dolar olarak belirlendi.

Orta Doğu'daki gerilimin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yüksek seyreden petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler ve güçlenen doların etkisiyle haftanın son işlem gününde kısmi düşüş gösterdi.

ABD'de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler güçlendi. Gelecek hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 72'ye çıkarken, yıl sonuna kadar bankanın ilave bir artış daha yapabileceği olasılığı artıyor.

Yüksek faizlerin ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini yavaşlatabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ayrıca faiz artışı beklentilerinin ABD dolarını güçlendirmesi, dolar cinsinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

- Orta Doğu'daki arz riski düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Orta Doğu'da petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınması, petrol arzına ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkede Mocha Limanı'nın kontrolünü ele geçirmesi Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik riskleri artırırken, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde yaşanan kısıtlamalar da devam ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Marib ve Cevf kentlerine 64 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Yemen'den Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların bölgedeki çatışmayı genişletebileceği endişesi de petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırıları artırması ve ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından bölgede arz akışlarının daha fazla bozulabileceği endişesi güçleniyor.

Analistler, petrol fiyatlarının bundan sonraki seyrinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgedeki fiziksel petrol akışlarının belirleyici olacağını değerlendiriyor. Çin'in petrol talebi ve küresel arzda yaşanabilecek yeni kesintilerin fiyatların yönü açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 400 bin varil azalması ve günlük petrol üretiminin 13 milyon 947 bin varile yükselmesi ise piyasadaki arz görünümünün diğer önemli unsurları arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,65 doların direnç, 104,07 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

-OPEC, talep artışı tahminini 2026 için düşürdü, 2027 için yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine ilişkin artış tahminini aşağı yönlü, gelecek yıl için ise yukarı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 380 bin varil artışla 105 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Önceki raporda, bu yıl talebin günlük 580 bin varil artacağı öngörülmüştü.

Talebin bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 490 bin varil artışla 59 milyon 700 bin varile yükselmesi, OECD ülkelerinde ise 110 bin varil azalışla 46 milyon 140 bin varile gerilemesi bekleniyor.

Gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 360 bin varil artarak 108 milyon 190 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Önceki raporda, gelecek yıl talep artışının günlük 2 milyon 160 bin varil düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Bu dönemde OECD dışı ülkelerde talebin günlük 1 milyon 920 bin varil artışla 61 milyon 620 bin varile çıkması, OECD ülkelerinde ise 430 bin varillik artışla 46 milyon 570 bin varile ulaşması bekleniyor.