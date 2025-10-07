Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,58 dolardan alıcı buluyor.

Dün 65,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 65,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,69 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin 5 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilen toplantıdaki temkinli üretim artışı kararı etkili olmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı. Bu ölçülü adım, grubun piyasa payını geri kazanmaktan ziyade fiyat istikrarına odaklanmaya devam ettiğine dair olumlu algı yaratarak fiyatları destekledi.

Uzmanlara göre, grup, yılın son çeyreğinde ve gelecek yıl arz fazlası oluşacağı yönündeki tahminler nedeniyle küresel petrol piyasasındaki üretim payını artırma konusunda temkinli davranmayı sürdürecek.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylülde yayımlanan Petrol Piyasası Raporunda küresel petrol arzının ağustosta günlük 20 bin varil artarak 106 milyon 930 bin varil ile rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

Bu artışta, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini gevşetmeye devam etmesi ve OPEC+ dışı arzın tarihsel zirvelere yakın seyretmesi etkili olmuştu.

Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırmasının ardından yeniden tırmanan jeopolitik gerilim de petrole destek sağladı. Söz konusu saldırılar, Rusya'nın ihracat kapasitesini hedef alarak piyasalardaki arz endişelerini destekliyor.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında devam eden belirsizlikler küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden olarak, yatırımcıların temkinli bir tutum sergilemesine neden oluyor.

Ortaya çıkan belirsizlik, özellikle hükümetin kapanmasının ekonomide daha geniş çaplı bir yavaşlamaya yol açabileceği endişeleriyle fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,30 dolar direnç, 64,06 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.