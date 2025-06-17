Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 72,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İran ve İsrail arasındaki çatışmaların şiddetleneceği ve bölgedeki petrol arzını sekteye uğratacağı endişesi etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün, İran'ın çatışmaları sona erdirmeye çalıştığı ve ABD ile nükleer müzakereleri sürdürmeye açık olduğuna dair haberlerle 69,96 dolara kadar gerilemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın başkenti Tahran'ı tahliye etme çağrısından sonra yeniden yükselişe geçti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili ise Trump'ın tahliye ifadesinin İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını belirtti.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberde de Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle dün Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı aldığı açıklanan Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği kaydedildi.

Bu gelişmeler, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da arz ve tedarik kesintisi endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, ABD'nin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

Brent petrolde teknik olarak 73,70 doların direnç, 66,41 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​