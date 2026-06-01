Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BRT Müdürü Meryem Özkurt imzasıyla gönderilen mesajda, Kıbrıs Genç TV’nin Kıbrıs Türk medyasında öncü bir rol üstlendiği vurgulanarak, kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Mesajda, Genç TV’nin Kıbrıs Türk medyasının ilk özel televizyon kanalı olarak elde ettiği başarılarla, toplumun her kesimine hitap eden içerikleri ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla önemli bir yayın kuruluşu haline geldiği ifade edildi.

Genç TV’nin televizyon yayıncılığına getirdiği yeniliklerle medya alanındaki dönüşüme katkı sağladığı belirtilen mesajda, farklı görüşlerin seslendirilmesine, bilgiye erişimin güçlenmesine ve kamuoyunun oluşumuna sunduğu katkılarla demokratik kültürün gelişimini desteklediği kaydedildi.

BRT Müdürü Meryem Özkurt, mesajının sonunda kuruluşundan bugüne Genç TV’de görev yapan tüm yönetici ve çalışanları tebrik ederek, “Nice başarılı yayın yılları diliyorum” ifadelerine yer verdi.