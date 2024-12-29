Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 61’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle “Bayrakla, Sesin Büyüsünde 61 Yıl” dinletisi ve “Siyah Beyaz Yıllardan Bugüne Bayrak” sergisi düzenlendi.

Lefkoşa Bedesten’de yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak konuşma yaptı ve “Geleceğe umutla bakabilmek için devleti daha iyi yönetmeliyiz” dedi.

BRT Radyosu Eğitim Kültür Yayınları Amiri Betül Aslan Akkuş’un etkinliğin amacı hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasıyla devam etti. Tağmaç Çankaya Gong Seansı’nın da yer aldığı etkinlikte “Ses Bayrak Belgeseli” gösterildi.

Gecede Yılmaz Taner akordeon marş performansı sergiledi; Göksu Sungurtekin tarafından Jale Derviş’in “Vatanım Memleketim” isimli eserinin piyano ile çalındı ve eseri Jale Derviş’in kızı Sümer Sungurtekin seslendirdi. Daha sonra Ahmet Belevi’nin sahne aldığı Etkinlikte, Bayrak Quartet’in sunumu yapıldı. Sanatçı Hüseyin Kırmızı’nın BRT’nin 61’inci yılına özel bestelediği “Yolculuk” isimli eseri de gecede ilk kez sunuldu.

Etkinliğin sonunda Sıla 4 ve Arda Gündüz sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın da sanatçılara eşlik ettiği gecede Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

-Tatar: “BRTK büyük görev üstlendi”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş dönümünde BRTK’nin de 61’inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Kuruma emek veren ve katkı koyanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta olmayanları saygıyla andı.

Bayrak Radyosu’nun mücahidin sesi olarak 1963 yılında kurulduğunu, 11 yıl sonra ise televizyon kanalının faaliyete girdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinin yanı sıra Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmasında, BRTK’nin büyük bir görev üstlendiğini kaydetti.

Hak arayışını sürdüren Kıbrıs Türkü’nün verilen mücadeleler sonucu bir devlet sahibi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; 1974 yılından sonra bağımsız, özgür ve onurlu bir yaşamın kazanıldığını vurguladı.

“Geleceğe umutla bakabilmek için devleti daha iyi yönetmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi ve değerleri unutmamak, siyasi ve kültürel değerler ve maneviyatla geleceğe yürümek ve Kıbrıs Türkü’nün başarılarını gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mücahidin kutsal sesi olan BRT’de hak arayışının ise belli bir düzen içinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.