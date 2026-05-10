Bugün “Anneler Günü”. Milyonlarca insan, hayatlarındaki en değerli varlık olan annelerine “iyi ki varsın” demek için bir araya geliyor.

Anneleri onurlandırmak ve anmak için bir asırdan uzun süredir kutlanan “Anneler Günü” bu yıl 10 Mayıs’a denk geldi.

Ülkede de “Anneler Günü” için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve çiçekçiler annesine güzel bir hediye almak isteyenlerle dolup taşarken bu güne özel yemek ve gezi organizasyonları da yapıldı.

Çocuklarsa anneleri için resimler çizdi, sevgilerini el işi kâğıtlarıyla anlatarak sürprizler hazırladı. Bu güzel pazar günü annesini, ailesini görmek isteyenler için fırsata dönüşürken mezarlıklar da hayatta olmayan anneleri anmak, dua etmek için ziyaret ediliyor.

Anneler Günü kutlamalarının kökeni Antik Yunanların ve Romalıların mitolojideki tanrıçalar ve anneler onuruna verdikleri ilkbahar festivallerine dayanıyor.

Bu özel günle ilgili kutlamayı, annesini kaybeden Amerikalı bir kız 1908’de başlatırken gelenekselleşen bir çerçevede; Anneler Günü, 1914’te kongre onayıyla önce ABD’de sonra da diğer ülkelerde kutlanmaya başlandı.