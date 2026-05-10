Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde özel bir yeri olan annelerin her şeyin en iyisine layık olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Annelerimizin fedakârlığı ve sabrı Kıbrıs Türk halkının hafızasında her zaman saygı ve minnetle yaşayacak.” dedi.

Anneler Günü mesajı yayımlayan Meclis Başkanı Öztürkler, şunları ifade etti:

“Hayatımızın en kıymetli varlıkları olan annelerimiz; sevgileri, fedakârlıkları ve güçlü duruşlarıyla toplumumuzun temel direğidir. Kıbrıs Türk anneleri her şeyin en iyisine layıktır.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde annelerimizin yeri her zaman çok özel olmuştur. Annelerimiz geçmişte bu adada bin bir zorluk içerisinde, yokluklara ve acılara rağmen evlatlarını büyük bir özveriyle yetiştirmiş, ailelerini ayakta tutmuş ve toplumumuza güç vermiştir.

Geçmişin mücadele dolu karanlık günlerinde kimi annelerimiz evlatlarını bu topraklara şehit vermiş, bu tarifsiz acıyı yüreklerinde taşırken aynı zamanda dimdik durarak halkımızın direncine güç katmıştır. Onların fedakârlıkları ve gösterdikleri sabır, Kıbrıs Türk halkının hafızasında her zaman saygı ve minnetle yaşayacaktır.”

Anne sevgisinin karşılıksız fedakârlığın, merhametin ve birleştirici gücün en anlamlı simgesi olduğunu kaydeden Meclis Başkanı Öztürkler, “Kıbrıs Türk toplumunda annenin yeri her zaman kutsal kabul edilmiş, aile yapımızın ve toplumsal değerlerimizin temelinde annelerimizin emeği yer almıştır” dedi.

Öztürkler, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladığını, hayatta olmayan anneleri rahmet, minnet ve özlemle andığını söyledi.

Ziya Öztürkler, mesajını, “Sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla hayatımıza yön veren tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” ifadesiyle tamamladı.