İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, sevginin, fedakârlığın ve karşılıksız emeğin en güçlü temsilcisinin anneler olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oğuz, “Anne; emektir, fedakârlıktır, merhamettir. Karşılık beklemeden evladına ömrünü adayan, sevgisini hiçbir zaman eksiltmeyen en kıymetli varlığımızdır.” diyerek, annelerin hayatın en güvenli limanı olduğunu vurguladı.

Oğuz, şunları kaydetti:

“Sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, dayanışmayı, hoşgörüyü ve sabrı bizlere öğreten annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Onlar, aile yapımızın temel direği, toplumumuzun en güçlü yapı taşıdır.Özellikle zor zamanlarda dualarıyla, sevgileriyle ve fedakârlıklarıyla bizlere güç veren tüm annelerimiz, her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit anneleri olmak üzere, evlatlarını sevgiyle büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.”