Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz nasıl kilise çanlarının susturulmasını istemiyorsak, Rum tarafının da Türk milletinin bayrağına ve kutsallarına aynı saygıyı göstermesi gerekmektedir.” dedi.

Yazılı açıklama yapan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, son günlerde Kıbrıs Türk halkının değerlerine, kutsallarına ve haklarına yönelik saldırılarının arttığını belirtti.

Tatar, Güney Kıbrıs’taki bir gazetede yer alan Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağının “güven yaratıcı önlem” adı altında kaldırılması önerisinin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Tatar, “Aynı dönemde Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi yönünde alınan karar da Rum tarafındaki tahammülsüzlüğün başka bir göstergesidir. Rum Yönetimi belli ki BM ve AB’den aldığı destekle giderek daha da şımarmakta, uzlaşmazlığını doruk noktasına taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kimse yanlış hesap yapmasın. Kıbrıs Türk halkı, kendi devletine, bayrağına ve milli değerlerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir. Biz hiçbir zaman Rum toplumunun dini değerlerini hedef almadık. Kiliselerine, çanlarına ve ibadet yerlerine saygı gösterdik. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı inançlara ait ibadethaneler korunmakta, gerekli restorasyonlar yapılmakta ve dini özgürlüklere saygı gösterilmektedir. Biz nasıl kilise çanlarının susturulmasını istemiyorsak, Rum tarafının da Türk milletinin bayrağına ve kutsallarına aynı saygıyı göstermesi gerekmektedir.”

Barışın, karşılıklı anlayış ve saygıyla mümkün olduğunu belirten Tatar, Rum tarafında hâlâ Enosis hayaliyle hareket eden bazı çevrelerin attığı adımların uzlaşı ortamına zarar verdiğini kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı haklarını, egemenliğini ve kutsal değerlerini koruma kararlılığındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Kıbrıs’ta gerçekçi çözüm, iki devletin iş birliğidir.” ifadelerini kullandı.