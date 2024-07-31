Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı C.G. ile birlik çalışanları H.A. ve N.T., bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar aleyhinde iki gün tutukluluk emri verildi.

C.G. aleyhinde "İrtikap”, "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme”, birlik çalışanları H.A. ve N.T. aleyhinde ise "Sahtekarlıkla Kayıt Temini" suçlaması bulunuyor.

-Tahkikat Memuru Suiçmez: “Müracaatlarla ilgili işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 Euro para aldı”

Yargıç Jale Ergüden huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, mahkeme emrince 28 Mart 2024 tarihinde KKTC genelinde ülkeye getirilen 3. dünya ülkeleri vatandaşlarıyla ilgili tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Bir iş takipçisinin polise verdiği ifadede, zanlı C.G’nin müracaat edenlerden ilgili işlemleri hızlandırmak için 2022 ile 2023 tarihleri arasında toplam 135 bin 800 Euro para aldığını belirten Suiçmez, Müteahhitler Birliği ile Çalışma Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığını, ülkeye gelecek işçilerin ön izin ve kota çalışma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla zanlının bu faaliyetleri sürdürdüğünü ifade etti.

3 Haziran’da Mali Şubeye gelen bir inşaat firması yetkilisinin 55 kişilik kota müracaatıyla ilgili zanlı C.G’nin Çalışma Bakanlığı’na yazı yazarak söz konusu işlemi iptal ettirdiğini dile getiren Suiçmez, inşaat şirketinin bundan haberi olmadığını, konuyu bakanlıkta öğrendiğini ve zanlının sahte belge düzenleyerek bu işlemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bir firma yetkilisinin 9-21 Haziran 2023'te 30 kişilik ön izin başvurusu beklediğini ancak firmanın bilgisi olmadan ülkeye kanunsuz şekilde 16 kişinin getirildiğini belirten Suiçmez, bu kişilerin nerede olduğuyla ilgili firmaya bilgi verilmediğini ve söz konusu kişilerin yerlerinin ise tespit edilemediğini kaydetti.

Tahkikat Memuru Suiçmez, zanlılar, H.A. ve N.T’nin ise 16 kişinin adaya kanunsuz getirilmesiyle ilgili bilgisayarda işlem yaptığını, süreç tamamlanmadan ön izinlerle ilgili bilgisayar çıktıları hazırladığını, ancak bu ön izin belgelerini kimlerin aldığını hatırlamadıklarını söylediklerini belirtti.

Suiçmez, ayrıca bir dönem Müteahhitler Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Pakistan uyruklu kişilerle ilgili protokol imzaladığını, ülkeye getirilen 22 kişiyle ilgili de tahkikat başlatıldığını söyledi.

Konuyla ilgili zanlı C.G’den izahat istendiğini, zanlının adaya “22 kişinin getirildiğini” söylediğini dile getiren Suiçmez, ancak bu sayının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

- “Aranan bir kişi var, yüzlerce dosya incelenecek…”

Zanlılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.A. ve N.T’nin birlik binasındaki bilgisayarında arama yapıldığını, ancak bilgisayarda bir şey bulunmadığını verilerin silindiğini söyleyen Tahkikat Memuru Suiçmez, zanlılara konuyla ilgili izahat sorulduğunda ise “prosedür gereği” silindiğini aktardıklarını belirtti.

Meseleyle ilgili aranan emarelerin olduğunu, 6 cep telefonunun inceleneceğini, zanlılarla bağlantılı ve aranan bir kişi olduğunu, çok sayıda ifade alınacağını ve birlik binasının arşiv bölümünde incelenecek yüzlerce dosya olduğunu söyleyen Suiçmez, zanlıların poliste iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

- Zanlı avukatları

Zanlı C.G’nin avukatı Süleyman Özsoylular, tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak polise bazı sorular sordu.

Müvekkilinin dün bazı çekerlerle ilgili izahat vermek için polise çağrıldığını, ancak bu yönde şahadetin olmadığını söyleyen zanlı avukatı Özsoylular, “Bizden istediğiniz izahat ile şahadet bambaşka." diye konuştu.

Diğer zanlı avukatları da polise bazı sorular yöneltti, müvekkillerinin söz konusu suçlamalarla bağlantılarının olmadığını, bilinmeyen birçok hususun olduğunu kaydederek iki günlük tutukluluğa itirazları olmayacağını belirtti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Jale Ergüden, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.