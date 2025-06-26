KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmen atamalarında rehberlik ve özel eğitim alanındaki ihtiyaçların göz ardı edildiğini, kararların siyasi çıkarlara göre alındığını belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 2025-2026 öğretim yılına girilirken, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atama politikasını eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında çocukların değil siyasi çıkarların esas alındığı belirtildi. Sendika, ilköğretimde en az 19 Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ile 20 Özel Eğitim Öğretmeni ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini ancak hükümetin yalnızca 1 rehber öğretmen ve 5 özel eğitim öğretmeni atama kararı aldığını bildirdi.

Maviş, okullarda ihtiyaçların ve taleplerin net olduğunu, buna karşın öğretmen atamalarının siyasi hesaba ve seçim takvimine göre şekillendiğini vurguladı. Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, kadrolu öğretmen atamak yerine geçici ve partizanca istihdamın tercih edildiğini ifade eden KTÖS, UBP-DP-YDP hükümeti ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun eğitim alanındaki sorumluluğunu bir kez daha reddettiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl “hatalı tüzük” gerekçesiyle 10 rehber öğretmen yerine yalnızca 1 öğretmen atandığını hatırlatan Maviş, bu yıl da 19 öğretmen yerine yine yalnızca 1 öğretmen atandığını ve bu durumun, Bakan Çavuşoğlu’nun “eğitim önceliğimizdir” sözlerinin içinin boş olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Açıklamada, seçim sürecine yakın dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sarayına partizanca özel danışman atamaları yapıldığına da dikkat çekilerek, kamu kaynaklarının siyasi kampanya amaçlı kullanıldığı ileri sürüldü.

“UBP-DP-YDP anlayışıyla ne öğrencilerin rehberlik ve yönlendirme ihtiyaçları karşılanır, ne özel gereksinimli öğrenciler desteklenir, ne de okullar toplumsal görevini yerine getirebilir” denilen açıklamada, KTÖS’ün bu “keyfi, partizanca ve pedagojik gerçeklerden kopuk atama politikasını” reddettiği ve toplum adına bu tahribatın hesabını sormaya devam edeceği belirtildi.